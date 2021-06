Casamassima in lutto per la morte del 27enne dj Roberto Gargaro. Il ricordo del sindaco: "Appassionato di musica e genio dell'informatica"

Il giovane è deceduto per un malore nella serata di ieri. A ricordarlo, in un commosso post su Facebook, il primo cittadino Giuseppe Nitti

Casamassima piange Roberto Gargaro, 27enne noto come Dj Boss, grande appassionato di musica ed elettronica, molto conosciuto nella cittadina barese. Il giovane è deceduto per un malore nella serata di ieri. A ricordarlo, in un commosso post su Facebook, il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti.

"Stamattina anche io - scrive -, come tutta la comunità casamassimese, sono stato raggiunto da una notizia terribile, alla quale non avrei voluto credere: l'amico Roberto Gargaro, che venerdì prossimo avrebbe compiuto 27 anni, non è più tra noi. Siamo increduli e senza parole di fronte a una notizia che ci ha colpiti dritti al cuore. Porteremo sempre con noi l’esempio di Roberto, del quale ho avuto modo di apprezzare personalmente le qualità: gran lavoratore, ragazzo vivace e dall’intelligenza acuta, educato, mai scontroso e sempre disponibile con tutti. Un vero genio di computer, telefonia e informatica, amante della musica, che assecondava anche attraverso la sua passione da dj. Davvero un ragazzo eccezionale, strappato troppo presto ai nostri giorni. In questo momento di indicibile dolore, rivolgo un abbraccio di vicinanza ai genitori, alla sorella, ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Roberto" conclude il sindaco.