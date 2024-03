Addio a Simeone Di Cagno Abbrescia, fu sindaco di Bari dal 1995 al 2004

Aveva ricoperto la carica di sindaco di Bari dal 1995 al 2004. È morto Simeone Di Cagno Abbarescia, il politico 80enne era malato da tempo e si è spento a 80 anni.

Aveva fatto esordio nella carriera politica con il Partito Repubblicano Italiano. Dopo il 1994 decide di aderire al partito Forza Italian Fondato da Silvio Berlusconi. Divenne primo cittadino del capoluogo pugliese nelle prime elezioni dirette del sindaco, nel 1995. Fu confermato nella successiva tornata elettorale del 1999.

Nel 2006 è stato eletto alla Camera dei deputati per Forza Italia, nel 2008 è stato riconfermato nelle liste del Popolo delle Libertà.

Ritentò la scalata verso il posto di sindaco di Bari nel 2009, sfidando Michele Emiliano, ma venne sconfitto al ballottaggio.

Negli ultimi anni, dal 2018 al 2021, aveva ricoperto il ruolo di presidente dell'Acquedotto Pugliese.

"Forza Italia Bari esprime oggi profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia e si stringe affettuosamente alla sua famiglia - si legge in una nota del Partito - Sindaco di Bari dal 1995 al 2004, e deputato della Repubblica per due legislature, dal 2006 al 2013. Imprenditore nel settore immobiliare e del turismo, aderì al partito di Forza Italia sin dalla sua fondazione e, da sindaco di Bari, fu il primo vero presidio contro la criminalità organizzata in Città e fautore della rinascita di Bari vecchia, mentre dal 2018 è stato nominato presidente di Acquedotto pugliese. Per le sue qualità umane straordinarie e per i risultati raggiunti da imprenditore e nelle tante e importanti cariche pubbliche rivestite, lascerà un segno indelebile nella memoria di tutti, soprattutto nel cuore dei Baresi".

"È venuto a mancare Simeone Di Cagno Abbrescia, il Sindaco di una bellissima ed esaltante stagione politico-amministrativa della citta di Bari - ha scritto in un post sulla sua pagina facebook il senatore di FdI, Filippo Melchiorre - Quando ero Assessore della sua giunta ho vissuto con lui gli anni del cambiamento radicale di Bari dal punto di vista urbanistico, culturale ed etico. Aveva grandi doti imprenditoriali, amministrative e umane. Bari non ti dimenticherà".