Addio a Tommaso Pellegrino della paninoteca 'zia Maria': il suo food truck sul lungomare fu tra i primi in città 

Se ne va a 71 anni Tommaso Pellegrino della paninoteca ambulante 'Zia Maria'. Un manifesto funebre, affisso accanto al food truck posizionato in largo Eroi del Mare, ne annuncia la scomparsa. Il suo 'Drive In Zia Maria' è stato uno dei primi street food truck di Bari. L'attività, oggi gestita dal figlio e dai nipoti, era stata avviata da Tommaso insieme alla moglie Maria negli anni '80, per diventare, nel tempo, una delle più note in città.