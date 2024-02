Il Pd di Bari piange il 38enne Tommy Rossini: "Tragedia destinata a farci male per sempre"

"Questa mattina il cuore batte più lentamente. La tristezza ci invade e ci toglie il respiro. La scomparsa di Tommy Rossini è una di quelle tragedie destinate a farci male per sempre, ogni volta che negli anni a venire ci penseremo". Inizia con queste struggenti parole un post sulla pagina facebook del Pd Bari dedicata al giovane militante dem morto per un arresto cardiaco nella notte.

L'11 marzo prossimo Tommy avrebbe compiuto 38 anni. Sono molti i messaggi di cordoglio sui social, una pioggia di apprezzamenti per la bontà d'animo e l'onestà che contraddistinguevano la vita di Rossini. "Oggi però vogliamo ricordarlo come il militante infaticabile che è stato - si legge nella nota del Pd cittadino - Come un ragazzo che, partito dalla giovanile, alla nostra comunità ha dato tutto fino all'ultimo. Tommy non si è limitato a donarci la sua infinita disponibilità e la sua voglia di lottare contro le ingiustizie. Ci ha regalato la sua amicizia, la sua gentilezza, il suo sorriso destinato a non lasciarci più".