Esposti a Bari i dipinti inediti di Gennaro Picinni: un viaggio nel passato fra le opere del grande Maestro

Nell'esposizione commemorativa verranno proposte 25 opere del Maestro realizzate nella prima metà degli anni '50 che segnano gli inizi del percorso artistico del celebre pittore barese allora appena ventenne. La Sala del Colonnato del Palazzo della Provincia ospiterà, dal 2 marzo al 1° aprile, la mostra dedicata alle prime creazioni di Gennaro Picinni.

La rassegna, intitolata 'Picinni-Nascita di un pittore', è stata realizzata su iniziativa degli eredi del Maestro scomparso il 30 agosto 2022 a 89 anni. Lo spunto propulsivo per l'allestimento della mostra è giunto anche dall'assessorato alle Politiche culturali e turistiche del Comune di Bari.

Le opere esposte affrontano varie tematiche: dalle flotte di marinai volanti immersi in un cielo azzurro, ricordi della presenza nel dopoguerra dei soldati americani a Bari, alle bandiere stars & stripes e simboli Usa, coevi della emergente pop-art. Si potranno ammirare anche un originale San Nicola in smalto rosso e oro arricchito da simboli algebrici, autoritratti, la Piazza di San Marco a Venezia. Alcune opere furono già presentate all'epoca, in importanti

manifestazioni artistiche quali la XXVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte, Venezia 1954, il IX Premio Lissone del 1955, il VI Premio Nazionale 'Golfo di La Spezia' 1954, nelle mitiche Gallerie del 'Cavallino' a Venezia e del 'Naviglio' a Milano del noto mecenate Carlo Cardazzo.

Dato il particolare rilievo artistico e culturale dell'opera del Maestro Picinni, autentico vanto cittadino e sinonimo della baresità, la Città Metropolitana di Bari ha concesso per questa manifestazione l'uso esclusivo del coreografico Colonnato del Palazzo della Provincia (realizzato nel 1935) con ingresso da via Spalato, 19.

Nel corso dell'evento, ad ingresso gratuito, (dal martedì al sabato ore 9-19, domenica 9-13, lunedì chiuso) verranno effettuate visite guidate di scuole ed associazioni culturali. Il catalogo della mostra è curato da Mario Adda Editore.