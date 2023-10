Muore a 41 anni in un incidente in moto, il dolore per Piero: "Avevi un cuore d'oro"

Viaggiava in sella ad una moto che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, impattando contro un muretto a secco. Nell'incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato sulla provinciale che collega Corato ad Altamura, ha perso la vita Piero Auciello, 41 anni.

Una notizia che ha sconvolto la comunità di Modugno, in cui Piero era molto conosciuto, e i tanti amici che con lui condividevano la passione per il ballo. "Un saluto speciale ad un ragazzo d'oro nel vero senso della parola. Rip Piero, ricorderò con piacere il nostro ultimo ballo insieme", scrive un'amica su Fb. E ancora: "Non ho parole, ragazzo unico umile e sempre educato, che brutta notizia, ma continua a ballare lassù come facevi sempre". "Fai buon viaggio amico mio dal cuore e dall'animo buono, non ci voglio credere". "Un ragazzo molto lavoratore, sempre disponibile e sorridente, amante della musica. Un ragazzo d'oro, riposa in pace". I funerali si terranno lunedì 16 ottobre, alle ore 10, presso la parrocchia dell'Immacolata a Modugno.