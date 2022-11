Nello skate park del quartiere Libertà lo 'scheletro' del motorino: incivili all'opera

Lo 'scheletro' del motorino fa bella vista di sè, appoggiato alla recinzione. Difficile non notarlo per i passanti, visto anche il colore verde della carcassa metallica, forse già vandalizzata in passato e lasciato nottetempo all'interno dello skatepark sotto il Ponte Adriatico. Un luogo affollato fino a sera nel quartiere Libertà: probabile quindi che gli incivili abbiano agito nottetempo per abbandonare il rifiuto ingombrante, nell'attesa che gli operatori dell'Amiu decidano volontariamente di rimuoverlo, non essendo stata segnalata la sua presenza al servizio di recupero ingombranti.