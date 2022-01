Pizzicato senza mascherina all'aperto, ignaro dell'obbligo: cittadino multato a Bari

Raffica di controlli, nella città di Bari, da parte dei Carabinieri per verificare il rispetto delle norme anti contagio Covid. I militari hanno multato un cittadino senza mascherina che sarebbe stato ignaro dell'obbligo di indossarla all'aperto.

Complessivamente i Carabinieri hanno controllato, in poche ore, un'ottantina di persone e cinque esercizi pubblici. Dall'inizio dell'anno a oggi, tra Bari e provincia, sono state controllate più di 11mila persone e 2mila attività commerciali, multate 27 persone per violazioni sulle disposizioni sull'utilizzo del green pass, altre 37 per mancato utilizzo di mascherine e 15 esercizi pubblici per violazione delle norme.