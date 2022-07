Mancate certificazioni igienico sanitarie, migliaia di euro di multa per due paninoteche ambulanti e un locale al San Paolo

Migliaia di euro di sanzioni dopo i controlli igienico sanitari per i ristoratori del quartiere San Paolo. In particolare i carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo e del N.A.S. di Bari hanno riscontrato la mancata adozione delle procedure di autocontrollo Haccp e per omesso attestato di formazione per titolari e dipendenti dell’esercizio - per i quali verrà inoltrata segnalazione all’Asl di Bari - nei confronti di due paninoteche ambulanti in viale delle Regioni e piazza Europa. I titolari hanno ricevuto sanzioni complessive per 5mila euro.

L’ispezione dei Nas è proseguita in un esercizio pubblico di viale delle Regioni dove, oltre alle violazioni richiamate, con sanzione amministrativa di 3.000 euro, i militari hanno accertato il venire meno dei requisiti per l’esercizio di attività da parte del titolare.