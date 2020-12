Beccati a bere birra e giocare a carte nel circolo privato in pieno centro: scattano le multe dopo il blitz

All'interno del locale avevano realizzato un circolo privato, con tanto di bancone per preparare cocktail e due frigoriferi da bar. Il blitz in corso Garibaldi, a Casamassima, ha permesso ai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Gioia del Colle, di sanzionare 12 persone, beccate a giocare a carte e a bere birra nella struttura.

Le sanzioni (ciascuna da 400 euro) sono state comminate per il mancato obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e per il mancato rispetto del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

(foto di repertorio)