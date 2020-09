Mancato rispetto delle norme anti Covid, parcheggiatori abusivi e automobilisti incoscienti: raffica di multe in città

Controlli e multe in città per il mancato rispetto delle norme Covid. Sono 21 le persone sanzionate (su oltre 200 fermate) durante i controlli in città dei poliziotti della Questura di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine, che nelle ultime ore hanno lavorato insieme agli agenti della polizia locale di Bari. In particolare un via Argiro, in via Cognetti e lungo il 'quadrilatero' intorno al Teatro Petruzzelli, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali: uno di questi è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-contagio.

Controlli su circoli, parcheggiatori abusivi e automobilisti incoscienti

Non solo norme anti Covid, i poliziotti hanno concentrato la loro attenzione anche sui circoli del quartiere Libertà e del Borgo Antico: uno di questi è stato sanzionato per irregolarità in materia di licenze, autorizzazioni e concessioni. Gli agenti hanno poi multato 3 parcheggiatori abusivi, che stazionavano nei pressi del locale 'El Chiringuito' enella zona dell’Umbertino.

Controlli anche sugli automobilisti, nelle zone dove in serata l'afflusso di persone è più elevato: ben 72 le multe per contravvenzione al Codice della Strada. "I controlli, intensificati per contenere l’emergenza epidemiologica, proseguiranno nei prossimi giorni in diverse zone della città" spiegano dalla Questura .