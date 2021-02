Tra mancato uso delle mascherine e parcheggi selvaggi, controlli e multe a Bari

Dalle sanzioni per il mancato uso delle mascherine a quelle per le infrazioni al Codice della strada. In un sabato pomeriggio in cui il bel tempo ha spinto tanti baresi a spostarsi per una passeggiata, raggiungendo in particolare il centro, non sono mancati controlli e relative multe da parte della Polizia locale.

In particolare, per quanto riguarda il mancato uso dei dispositivi di protezione, sono state oltre dieci le sanzioni elevate a cittadini e pubblici esercenti.

Sul versante 'traffico', invece, oltre ai due incidenti rilevati dalla Polizia locale sulla tangenziale, oltre 150 sono state le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, in particolare per auto ferme in doppia fila e in sosta irregolare sugli attraversamenti pedonali e davanti agli scivoli per diversamente abili.

I controlli proseguiranno anche nella giornata di oggi. L'invito ai cittadini - ricordano dalla Polizia locale - rimane quello di non concentrarsi in spazi ristretti o sulle vie centrali per non creare le situazioni di sovraffollamento che in questo periodo di emergenza pandemica vanno evitate.