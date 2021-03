Covid, week-end di controlli a Corato: sorpresi 11 minorenni in un locale privato, scattano le sanzioni

I genitori dei ragazzi hanno ricevuto ciascuno una sanzione da 400 euro, come ricorda il sindaco, Corrado De Benedittis. Multe anche per il proprietario di un distributore h24

Undici minorenni si erano incontrati in un locale privato, sperando di non essere scoperti. Così non è stato, e per un gruppo di giovani è scattata una multa da 400 euro, che ora dovranno pagare i genitori. È l'esito di uno dei controlli sul rispetto delle normative anti Covid avvenuti nel week-end a Corato. A raccontarlo è il sindaco del Comune, Corrado De Benedittis: il gruppo scoperto è composto da genitori di minorenni. "Purtroppo, c'è chi non rispetta le regole - ricorda il primo cittadino - Sia chiaro, le sanzioni non hanno intento punitivo, ma servono a garantire il primato della legge, funzionale alla convivenza civile.

I controlli hanno riguardato anche i distributori h24: nella serata di venerdì il proprietario di uno di questi è stato multato, perché vendeva alcolici con tessera sanitari di minorenni.