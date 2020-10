Automobilisti indisciplinati e monopattini selvaggi: raffica di sanzioni a Bari

Non solo controlli anticovid. Polizia locale impegnata, sabato sera, anche sul fronte della sicurezza stradale. Ben 160 sono state, nella sola serata e nella notte successiva, le sanzioni elevate per violazioni del codice della strada. Nel mirino degli agenti non solo gli automobilisti indisciplinati, ma anche i conducenti di monopattini che non rispettano le norme. Otto sono stati quelli sanzionati, dopo essere stati sorpresi a scorazzare in orari notturni in inosservanza delle basilari regole di sicurezza. Eseguiti controlli con alcoltest e drugtest: nel quartiere Carrassi, un cinquantenne barese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver danneggiato alcune auto in sosta.

Controlli anche in zona Fiera, dove è stato fermato e sanzionato un bagarino intento a vendere alcuni biglietti di ingresso alla campionaria.

(foto di repertorio)