Stretta anti-movida e violazioni alle norme per evitare il contagio covid: 11 persone multate in una sera a Bari

La Polizia Locale di Bari ha elevato, nella serata di sabato, 11 sanzioni ai danni di persone che non rispettavano le norme anti-mascherine e il distanziamento sociale per limitare il contagio covid. Le multe sono state effettuate in largo Adua, nel quartiere Umbertino, ma anche in un centro scommesse e in un pubblico esercizio di corso Vittorio Emanuele.

La serata 'movimentata' dei vigili ha visto anche 170 sanzioni per violazioni del codice della strada di cui 10 nei confronti di minorenni a bordo di monopattini, sorpresi a scorrazzare senza rispettare le regole di sicurezza. Sanzionati, inoltre, alcuni cittadini per non aver rispettato gli orari del corretto conferimento dei rifiuti e per ver abbandonato mozziconi di sigarette sulla strada, in corso Vittorio Emanuele.