Rifiuti abbandonati per strada, le 'indagini' sui sacchetti portano ai responsabili: multati in 4 a Giovinazzo

Quattro verbali da 100 euro contro altrettanti 'sporcaccioni' beccati dalla polizia locale di Giovinazzo ad abbandonare spazzatura per strada. Continua la guerra aperta tra il Comune e chi non rispetta il giusto conferimento dei rifiuti: l'ultimo episodio in mattinata, quando durante i controlli in Contrada Castello, gli agenti della polizia locale hanno trovato un ammasso di rifiuti da poco abbandonati sul ciglio della strada. La caccia a responsabili è partita dopo aver aperto le buste dell'immondizia, nelle quali sono stati recuperati indizi per risalire a chi le aveva abbandonate.

Dura la replica del sindaco, Tommaso Depalma: "Il tempo degli appelli al buon senso e al rispetto delle regole è scaduto, ora è il momento di colpire duro chi non rispetta le regole - dichiara - Faremo tutti gli sforzi possibili affinché gli incivili vangano puniti perché la loro è crudeltà mista a stupidità. Abbandonare i rifiuti è folle da qualunque punto di vista, non c’è una ragione né un motivo validi, e mi auguro che i verbali possano diventare anche un danno economico per questi sciacalli, non so definirli in maniera diversa. Noi continueremo a fare in fondo il nostro dovere cercando, fin dove è possibile, di stanare quanti più incivili ci riesce. Se i cittadini onesti e rispettosi delle regole continueranno a darci una mano, saranno i benvenuti. In fondo questo è accaduto qualche giorno fa quando, grazie alla segnalazione di un concittadino che ha visto con i suoi occhi l’abbandono dei rifiuti e ci ha comunicato il numero di targa dell’auto, siamo risaliti immediatamente all’identità del trasgressore e lo abbiamo sanzionato".