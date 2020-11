Nella sede dell'associazione slot machine e totem per il gioco: scatta il sequestro

All'interno dell'associazione culturale erano presenti slot machine e altri giochi vietati dalle attuali normative Covid. Sono così scattate le multe durante i controlli effettuati negli ultimi giorni dai poliziotti del Commissariato di Gravina, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio Adm di Bari. Durante la perquisizione nella struttura sono stati trovati 4 apparecchi totem e 9 slot machine, con all'interno in totale 2215,50 euro, sottoposti a sequestro. Dopo le operazioni di lettura dei contatori degli apparecchi, gli agenti hanno contestato la prevista violazione per un importo di 130mila euro e hanno sottoposto gli apparecchi a sequestro amministrativo.

Contestate anche le violazioni a 6 giocatori e al titolare per la violazione delle prescrizioni previste dall'ultimo dpcm.