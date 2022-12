Campagne come discariche, vecchi pneumatici abbandonati a Mungivacca: "Pronti per essere bruciati"

Vecchi pneumatici abbandonati in campagna. E' l'ennemisa segnalazione che arriva dai volontari dell'associazione Anuu Migratoristi. Siamo nella zona di Mungivacca, in un'area già "oggetto i diverse segnalazioni, sempre riguardanti i PFU, che ciclicamente vengono abbandonati e successivamente combusti".

"Sembra che non si riesca proprio a far nulla per prevenire questo scempio, nonostante il paventato danno prodotto dalla combustione dei pneumatici, atto ad inquinare l'aria e il suolo", concludono i volontari che rilevano come "anche durante le festività natalizie i 'doni' non sono mancati durante i sopralluoghi congiunti con i Volontari di Gens Nova"