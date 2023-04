Mungivacca, rifiuti lungo il marciapiede, cestini pieni o rotti: "Via Giannini dimenticata"

Cestini pieni di rifiuti, o in alcuni casi anche rotti, erba alta e spazzatura lungo i marciapiedi. Siamo in via Giannini, quartiere Mungivacca. Le foto, inviate alla redazione di Baritoday da un cittadino, si riferiscono in particolare alla zona antistante il cinema Showville. "C'è uno stato di degrado diffuso", commenta il lettore. Una situazione di "carenza di pulizia ed igiene" che riguarderebbe anche altre aree del quartiere Mungivacca. Di qui, la richiesta di interventi per ripulire le zone interessate.