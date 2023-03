Via i vecchi pneumatici abbandonati, ripulito terreno a Mungivacca

Via i cumuli di vecchi pneumatici abbandonati, e la campagna prima ridotta a discarica torna a splendere di verde. Accade a Mungivacca, dove un terreno, già in passato deturpato dal fenomeno dell'abbandono selvaggio di rifiuti, è stato ripulito. A segnalarlo gli stessi volontari dell'Anuu Migratoristi che, a dicembre scorso, in collaborazione con l'associazione Gens Nova, avevano rilevato la presenza dei pneumatici.

"Durante le attività di monitoraggio abbiamo potuto riscontrare un altro sito ripulito - commentano dall'associazione - Diverse erano state le segnalazioni che si susseguirono per la presenza di PFU in questa area, adesso finalmente si è visto il risultato. La perseveranza premia", concludono i volontari ringraziando anche il Comitato cittadini di Japigia che si era attivato per raccogliere, via social, tutte le segnalazioni relative all'abbandono di rifiuti in campagna.