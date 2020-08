Il Municipio I chiude la sede di via Garruba e accentra i servizi in via Trevisani: "Risparmio di 60mila euro annui"

Hanno preso il via i lavori per ammodernare una parte degli uffici del Municipio I in via Trevisani 206, dove troveranno posto anche i servizi per il rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico nel territorio. La sede secondaria in via Garruba 51, infatti, è destinata a chiudere. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti con un messaggio su Facebook.

"La sede di via Trevisani - dice - diventerà ancora più efficiente e darà la possibilità ai cittadini che avranno bisogno dei nostri servizi, di trovare tutto in un unico luogo. Un altro grosso vantaggio di questa iniziativa, sta nel risparmio di circa 60mila euro sul bilancio municipale in quanto non saremo più costretti a pagare il fitto della sede di via Garruba, che stiamo definitivamente lasciando.

Ringrazio la Dirigente municipale Roberta Lorusso per averci affiancato in maniera continua nel raggiungimento di questo risultato".