Lutto nel mondo del calcio, muore a 36 anni il modugnese Giuseppe Lacarra: "Addio bomber, sei stato esempio di forza e coraggio"

"Il presidente, i dirigenti, lo staff e tutti i giocatori si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Pepè Lacarra. Un esempio di forza, di coraggio e di amore per il calcio. Che la terra ti sia lieve, riposa in pace grande bomber". Con questo messagio sulla pagina facebook ufficiale, il Molfetta Calcio ha salutato la prematura scomparsa dell'attaccante modugnese Giuseppe Lacarra. Il goleador 36enne aveva militato nelle file della squadra biancorossa nella stagione 2020/21, ma nel corso della sua lunga carriera aveva vestito le maglie di alcuni compagini pugliesi come Fidelis Andria, Brindisi, Corato, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Monopoli e Altamura.

Giuseppe Lacarra, centravanti dal fisico possente, si è dovuto arrendere questa mattina ad una grave malattia che lo affliggeva. Aveva chiuso la sua attività agonistica la scorsa stagione, dopo essersi svincolato dal rapporto contrattuale con il Matera Calcio.

"La Fidelis Andria si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Lacarra per la prematura perdita del caro Pepè - si legge sulla pagina social della squadra pugliese - Giuseppe, giovanissimo, ha indossato per due stagioni la maglia biancazzurra andriese in Lega Pro collezionando anche 20 presenze".

"Una notizia drammatica. Ci ha lasciati Pepè Lacarra a soli 36 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile", scrive il Barletta Calcio sui suoi profili social.