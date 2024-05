Muore 27enne di Cassano, donati gli organi: "La scelta di Michele salverà 5 persone, anche un bambino di 9 anni"

"Al Miulli una tragedia si è trasformata in una possibilità di vita: l’estrema generosità di Michele Tagariello, il giovane di 27 anni che ha scelto di donare i suoi organi, e la bontà d'animo dei suoi familiari hanno permesso di aiutare cinque persone sparse per l’Italia, fra cui anche un bimbo di 9 anni". Lo comunica l'Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli di Acquaviva con un post sulla sua pagina facebook.

"Grazie alla scelta del ragazzo di Cassano, effettuata in vita al rinnovo della carta d'identità - si legge nel post - sono stati donati fegato (equipe del Bambin Gesù di Roma), reni (verranno trapiantati al Gemelli e all’Umberto I di Roma), cuore (equipe di Torino) e cornee (Banca degli Occhi). L’Ospedale Miulli si unisce al cordoglio per la famiglia e rimarca come un gesto solidale di questa portata possa essere determinante per la vita del prossimo".

Il povero Michele Tagariello era un grande tifoso della squadra di calcio a 5 di Cassano, i suoi amici gli hanno dedicato parole commoventi per ricordarlo. "Non sappiamo che scrivere, non sappiamo cosa dire, dacci la tua forza, la tua voce, il tuo essere - si legge in un post sulla pagina facebook Ultras Cassano - Ci mancherai Bollè, continueremo però a portare avanti questo sogno, questo movimento, per Noi e soprattutto per Te. Gireremo lo Stivale, con il tuo sorriso, dacci la forza di non abbatterci mai e facci ridere, facci sognare e facci cantare come solo tu facevi, noi ci saremo sempre solo se ci sarai anche tu. È una promessa. Ti vogliamo bene".

"Ci ritroviamo per l'ennesima volta a dover esprimere un dolore, una perdita difficile da accettare, una mancanza, un'altra mancanza che rende tutto molto difficile - si legge in un post sulla pagina facebook della squadra Cassano delle Murge Calcio a 5 - Stavamo preparando la nuova stagione quando un'altra tegola ci è piombata addosso, terribile, inaspettata. Non è facile scrivere un post di cordoglio quando sei stanco di tutto questo male, di famiglie che piangono impotenti, di amici che rimangono soli. Tutta la nostra associazione si stringe al dolore che ha colpito la famiglia di Michele, i suoi cari amici Ultras Cassano, tutta la comunità cassanese. Cercheremo di andare avanti con la nostra attività, nel ricordo di questo ragazzo che vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato e sui gradoni del nostro palazzetto".