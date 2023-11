La street art per far rinascere il campo da basket a San Pio: Pigment celebra i suoi 10 anni con una festa di quartiere

La street art per portare bellezza, per avvicinare i più giovani alla cultura e per regalare al quartiere di San Pio un campo da basket rinnovato grazie ai murales. Un intervento che per l'associazione Pigment Workroom di Bari è summa del lavoro svolto in dieci anni sul territorio. E che si chiuderà sabato prossimo con una grande festa di quartiere, proprio nell'Accademia del Cinema ragazzi che in questi giorni sta ospitando gli interventi di ripristino 'artistico'. "Abbiamo richiamato in città alcuni degli artisti che in questi dieci ci hanno accompagnato con la loro arte, ancora una volta per un intervento rigenerativo - racconta a BariToday Mario Nardulli, artista e cofondatore di Pigment Workroom - Ci sembrava il giusto modo di festeggiare questo importante anniversario. E lo facciamo coinvolgendo in prima persona i ragazzi del quartiere".

Sono loro, infatti, che insieme agli artisti Alfano, Geometric Bang, Tellas, Maioiks e Ciredz stanno anche realizzando timbri e grafiche da apporre sulle maglie con cui sfileranno nel giorno della festa. "Le maglie sono cucite a mano - prosegue Nardulli - Noi abbiamo all'interno dell'Accademia una serigrafia sociale aperta poco prima della pandemia, che vogliamo sfruttare così anche dalle persone più adulte. La sarta sarà infatti una residente 80enne del quartiere". Il progetto - cofinanziato dal POR PUGLIA FSE 2014-2020, Asse Prioritario IX – Azione 9.3 “Attività di sostegno artistico e culturale all’utenza degli Hub ACR e SPAZIO13 nell’ambito del progetto “BARI COMMUNITY HUB - PARTE FSE” - prevede anche il ripristino del campo da basket all'interno della struttura, con una sfida tra due squadre di pallacanestro create per l’occasione: Rayos e Magmas. Non solo sportiva, appunto, ma anche artistica: le due squadre penseranno anche a un proprio inno. Ci si sposterà poi nel Birrificio Sociale “Fuori Orario” con tornei di minibasket assieme alla società sportiva Duma e A.S.D Mar.Lu. Basket Bari, un dj-set e la possibilità di stampare al momento la propria maglietta con i telai e le grafiche di Pigment Workroom. "L'idea è semplice: unire l'arte e gli sport a squadre per ripensare collettivamente l'identità di un luogo - aggiunge Vittorio Parisi, cofondatore di Pigment - che è stato a lungo un simbolo di segregazione sociale e che, grazie alle tante attività germogliate negli anni, dalla scuola di cinema a quella di serigrafia, è oggi uno dei laboratori d'arte fra i più attivi e produttivi della città. Fin da ‘Enziteto Real Estate’ (il primo progetto realizzato dall'associazione 10 anni fa, ndr) l'arte urbana ha rappresentato un volano per il ripensamento collettivo della vita di quartiere: più di un festival organizzato dall'alto, un progetto condiviso, pensato assieme alle comunità locali".

Un percorso che di certo non si ferma con Kick off, ma che proseguirà nei prossimi mesi sempre all'insegna dell'arte. "Adesso dobbiamo mettere a frutto i tanti anni di murales - conferma Nardulli - mettendo a punto una rete che renda tutto più fruibile. Un vero e proprio museo online dei progetti realizzati finora, finanziato con un bando vinto a livello nazionale". A inizio dicembre inoltre partirà un laboratorio di sculture naturali con l'artista Dem in via Cancello rotto. "Grazie al bando Rigenerazioni creative del Comune lavoreremo insieme agli studenti del liceo artistico 'Rosa Luxembourg di Acquaviva delle fonti - con materiali naturali per realizzare degli archi da installare all'ingresso di quest'aria dismessa".