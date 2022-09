Piazza Balenzano cambia volto con i murales: l'iniziativa solidale per l'Associazione In.Con.Tra

Piazza Balenzano si rifà il look grazie al progetto 'Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione', evento di Acri che in 100 luoghi d'italia vedrà sabato - in occasione della decima Giornata Europea delle Fondazioni - collaborare enti locali e fondazioni di origine bancaria per dare nuova vita a spazi dismessi, beni confiscati alla criminalità e adibiti a fini sociali.

Nel capoluogo destinatario dell'iniziativa è la sede dell'Associazione In.Con.Tra, che grazie all'aiuto di Fondazione Puglia e Retake Bari sta venendo trasformata anche con l'aiuto dell'arte: grazie all'artista Daniela Sersale, infatti, stanno nascendo nuovi murales nell'area in cui l'associazione fornisce il suo supporto alle persone in difficoltà. Il primo ottobre alle 9 nel Caffè letterario dell'Associazione In.Con.Tra verranno presentate le iniziative realizzate in occasione del progetto: gli artisti di Retake termineranno il murales e l’intervento di “cambiamenti di percezione dei luoghi tramite l’arte e colori” in un percorso di rigenerazione urbana.

Per l'occasione sarà inoltre presentato il furgone completo anche per il trasporto del cibo fresco. Sarà anche presentata l’altra parte dell’iniziativa, che terminerà la sua realizzazione entro la fine del 2022, e che consiste nell’acquisto di contenitori da installare nei locali dell’aeroporto di Bari idonei alla conservazione di oggetti, che vengono sequestrati ai viaggiatori dalle autorità di sicurezza, nelle aree di imbarco. I contenitori saranno presidiati dai volontari dell’associazione InConTra e gli oggetti sequestrati andranno a popolare gli scaffali dell’emporio solidale che l’associazione gestisce e al quale accedono le famiglie bisognose del quartiere San Paolo, uno dei più difficili e popolosi della città di Bari. Una mano tesa anche alle persone in difficoltà, naturalmente, visto che nella mattinata sarà anche offerta la colazione ai senza fissa dimora.