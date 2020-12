Nuove restrizioni per Murgia barese, Foggia e Bat: dal ministro Speranza "parere favorevole"

Ci sarebbe il parere favorevole del ministro Speranza al piano della Regione che prevede un ritorno a misure più ristrettive per alcune aree della Puglia: le province di Foggia e Bat, e la Murgia barese. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, citando fonti del Ministero, l'ok di Speranza sarebbe stato espresso già nella serata di ieri.

Il provvedimento con le nuove restrizioni, dunque, potrebbe arrivare in giornata. In mattinata, l'assessore pugliese alla Sanità, Pierluigi Lopalco, ha ribadito la volontà di chiedere più restrizioni per alcuni territori. In particolare, per quanto riguarda la provincia di Bari, a preoccupare è la situazione dei contagi nei centri murgiani di Altamura e Gravina, in cui l'indice di contagio è doppio rispetto alla media regionale.