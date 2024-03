Addio al musicista Muzio Petrella: "Un gigante tra gli angeli, perdiamo un vero artista"

Mondo della musica in lutto per la scomparsa di Muzio Petrella. Contrabbassista, trombonista, armonicista, chitarrista, Petrella, originario di Carbonara, avrebbe compiuto 82 anni tra pochi giorni. Fatale sarebbe stato un malore alla guida, accusato nella giornata di domenica, mentre si trovava a Cassano.

Tantissimi, sui social, i messaggi di coloro che ne ricordano le doti umane e il talento artistico, a cominciare da chi, nel suo quartiere, lo conosceva come una vera e propria istituzione. "Carbonara perde un amico, un vero artista. Fai buon viaggio maestro", si legge sulla pagina Fb 'Carbonara e Menz aller'. Tanti i ricordi sui profili social dello stesso Petrella, e i messaggi di vicinanza rivolti ai figli, Michele, Giuseppe e Gianluca, a loro volta affermati musicisti.

"Un gigante tra gli angeli. Buon volo indimenticabile Muzio", si legge tra i messaggi. E ancora: "Maestro dei Maestri polistrumentista inimitabile … la tua musica … il tuo talento eccezionali … sono certa Dio t’ha voluto ora con se’ in Paradiso e con gli angeli … un grande abbraccio ai tuoi figli figli d’arte perché tu hai seminato Bellezza e Arte con la tua musica… ciao Muzio, maestro incancellabile!". "Grazie Muzio Petrella per aver raccontato la bellezza della musica a tutti. Condoglianze a tutta la famiglia. Siate orgogliosi di un grande papà e musicista. Buon viaggio Muzio". "Oggi è scomparso un gigante, un uomo modesto, simpatico, accogliente, generoso, il Maestro di tanti di noi che muovevano i primi passi fondamentali, quelli più importanti per motivare profondamente un allievo. Muzio è stato il Maestro che ci ha dato gli strumenti per seguire la nostra passione, ha formato generazioni di musicisti sempre con competenza e un raro e prezioso senso di umanità. Grazie Maestro Muzio Petrella".