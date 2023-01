I Nas chiudono un rifugio per cani a Modugno, le volontarie: "Aiutateci, adottate i nostri animali"

Una corsa contro il tempo per donare un futuro sereno a 18 amici a 4 zampe. La chiusura, decisa dai Nas e dalla Asl, del 'Rifugio di Rosa' ha consegnato all'incertezza il futuro dei cani ospiti della struttura posizionata a Modugno. Sulla pagina facebook del rifugio si succedono, da 3 giorni, post dedicati ai teneri animali adottabili in cerca di una famiglia che possa occuparsi di loro.

"La nostra struttura precaria è stata fatta solo per tutelare il benessere dei cani - sottolineano due volontarie dell'associazione no profit in un video sulla pagina facebook del 'Rifugio di Rosa' - ma è stata dichiarata non idonea dai Nas e dall'Asl Bari. Lo sapevamo e quindi dobbiamo lasciare questo terreno e dobbiamo sistemare i nostri 18 cani in strutture idonee. È un problema: ci sono cani che stanno qui da quando avevano sei mesi, non sappiamo come fare. Che fine faranno questi cani? Chiediamo un aiuto, un supporto alle associazioni che ci conoscono. Abbiamo salvato cani dai 'canili lager' per farli stare meglio e non vogliamo che i nostri amici a 4 zampe finiscano in quella situazione. Chiediamo aiuto alle associazioni, volontari, amici, a chiunque abbia un'idea o possa venirci in aiuto con degli stalli e delle adozioni. È una tragedia per noi che li amiamo incondizionatamente".