No a spettacoli musicali e accensione del grande Albero in "forma ridotta": stretta sugli eventi natalizi a Bari

Rimandati gli spettacoli musicali in occasione di Vigilie e week-end di Festa, cerimonia di illuminazione "in forma ridotta", il prossimo 6 dicembre, del grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese a Bari: sono alcune delle disposizioni decise nel corso di una riunione in Comune per fare il punto sugli eventi in vista del periodo natalizio organizzati dall'amministrazione Comunale, dai Municipi e dall'Amgas.

A causa della situazione Covid e dei provvedimenti decisi dal Governo nazionale e attivi proprio dal 6 dicembre, per evitare un aumento dei contagi, il Comune ha deciso di ridimensionare gli spettacoli non contingentabil che potrebbero determinare situazioni di assembramento. Saranno quindi rinviati a data da destinarsi gli spettacoli musicali previsti in occasione delle vigilie e nei week end di festa. Confermati tutti gli allestimenti di strade e piazze così come le attività di animazione per i più piccoli in spazi e luoghi dove sarà prevista una attività di contingentamento e l’illuminazione dell’albero seppur in forma ridotta, prevista per il 6 dicembre.

Il Comune ricorda che la normativa attuale "prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in luoghi dove si verifica una situazione di assembramento o affollamento. Inoltre l’amministrazione comunale conta di mettere in atto alcune azioni di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza su questo tema con un particolare riferimento alla piazze interessate dagli allestimenti e alle vie dello shopping". Nei prossimi giorni, dunque, sarà comunicato il calendario definitivo delle attività previste in città,