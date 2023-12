La Nave Ocean Viking in rotta verso il Porto di Bari, a bordo 244 migranti

Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Bari come luogo sicuro per lo sbarco all'imbarcazione Ocean Viking che trasporta 244 migranti soccorsi nelle ultime 24 ore. Lo annuncia l'associazione no-profit 'Sos Mediterranee Italia' tramite un post sulla sua pagina facebook.

"Nelle ultime 24 ore la OceanViking ha portato a termine tre operazioni di soccorso: navighiamo verso la conclusione di questo anno con 244 vite umane che in questo momento sono salve e al sicuro a bordo della nostra nave - si legge nel post - Durante la notte il nostro equipaggio ha messo in salvo 122 persone in zona Sar libica da un'imbarcazione di legno sovraffollata, di cui 8 minori non accompagnati. La richiesta di intervento è arrivata da una nave di pattuglia libica. Nonostante alcuni naufraghi soffrano di patologie croniche, sono tutti in sicurezza a bordo".

"Intorno a mezzogiorno - racconta Sos Mediterranee - abbiamo individuato un'imbarcazione a due livelli, anche stavolta sovraccarica. Abbiamo messo in salvo 106 persone, incluse 8 donne, di cui 2 in gravidanza, e 4 bambini.

Mentre le lance di salvataggio erano ancora in mare, Colibri2 ha individuato un'imbarcazione in vetroresina in pericolo a 14 miglia di distanza: i 16 naufraghi sono stati tratti in salvo. Entrambe queste due operazioni sono state coordinate dalle autorità italiane, che ci hanno assegnato il porto di Bari come luogo sicuro per lo sbarco".