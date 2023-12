La nave Ocean Viking arriverà domani nel Porto di Bari, a bordo 244 migranti

Arriverà domani mattina alle 12 nel Porto di Bari la nave Ocean Viking che trasporta 244 migranti soccorsi in zona Sar libica. A bordo, riporta l'Ansa, ci sono anche 18 minori non accompagnati, otto donne di cui due incinte, e due disabili.

Alcune persone resteranno in Puglia altri saranno trasferite in Calabria. "In occasione del nuovo sbarco al porto di Bari previsto per domani, l'assessorato al Welfare del Comune darà la sua disponibilità a collaborare al piano per l'accoglienza coordinato dalla Prefettura - ha dichiara l'assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - Lo sbarco sarà caratterizzato dalla presenza di minori non accompagnati che richiedono una particolare attenzione e cura in arrivo e nel successivo smistamento tra le strutture individuate dalla Prefettura".

L'assessorato sta provvedendo anche al monitoraggio dei posti disponibili nei Sai e nelle comunità per gli under 15. "Abbiamo previsto kit di base (abiti, prodotti per l'igiene) utili a chi sarà ricoverato per accertamenti a cura dell'Asl", ha precisato l'assessora Bottalico.