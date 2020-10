La Rhapsody riparte dopo 9 giorni nel porto di Bari. Le opposizioni chiedono chiarezza: "Dove sono stati smistati i passeggeri?"

Complessivamente sono scesi, con certezza, almeno 405 migranti negativi al tampone, tra cui 104 verso i centri per il rimpatrio e numerosi minorenni non accompagnati. Due le persone arrestate per provvedimenti a loro carico