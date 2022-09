Operazione contro la 'Ndrangheta: fermato il bitontino Franco Terlizzi, ex concorrente dell'Isola dei Famosi Famosi

Ci sarebbe anche il nome dell'ex pugile e concorrente dell'Isola dei Famosi, Franco Terlizzi, fra i 13 fermati nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Dda di Milano, sulla 'Ndrangheta. Terlizzi, 60enne nato a Bitonto, secondo quanto riporta Today, sarebbe ritenuto dagli inquirenti uno dei prestanome di Davide Flachi, figlio di 'Pepè', il presunto il boss della Comasina morto a gennaio. L'operazione è stata condotta stamattina, dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma.

L'ex pugile pugliese ha conosciuto la notorietà nel 2018, in seguito alla sua breve partecipazione al reality televisivo 'L'Isola dei Famosi'. Nel capoluogo milanese era conosciuto per il suo ruolo di personal trainer di vip locali, oltre che per i suoi trascorsi sportivi nella categoria della boxe 'massimi leggeri'. Suo figlio Micheal è diventato un altro volto noto della tv, dopo le partecipazioni a 'Temptation Island Vip' ed al 'Grande Fratello'.