Gli auguri del Policlinico dal reparto di Terapia intensiva neonatale: Natale di solidarietà in reparto

Natale di solidarietà nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari. Nel video di auguri postato sui social dall'ente ospedaliero, vengono raccolti i momenti più belli della giornata, ricordando alcuni dei gesti benefici a favore dei neonati ospedalizzati, da parte di volontari e dei prematuri. In particolare alcuni di quest'ultimi sono tornati in reparto a distanza di anni con le loro mamme e hanno addobbato l’albero di Natale e portato un salvadanaio pieno dei risparmi raccolti dai loro compagni di classe.

Sulle incubatrici sono posati i doni della famiglia Pastore, in ricordo di Luciana, una specializzanda in neonatologia prematuramente scomparsa a novembre per un tumore. Dal prossimo anno sarà istituita una borsa di studio a suo nome. Nelle cullette i doudou e i cappellini realizzate dalle associazioni “I folletti laboriosi” e dalle volontarie di “Cuore di Maglia”, che nn fanno mai mancare il loro calore.

"Grazie a tutta la comunità che è vicina al Policlinico e a tutti gli operatori che ogni giorno assicurano le cure e non lasciano soli i nostri pazienti". il messaggio postato dal Policlinico