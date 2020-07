Spazi terapeutici, orto botanico e aree sensoriali: a Monopoli un innovativo centro di neuropsichiatria infantile

La Puglia avrà un centro socio-sanitario integrato di Neuropsichiatria infantile: il progetto sorgerà a Monopoli e sarà frutto di un'intesa tra Regione, Asl Bari e Comune del Sudbarese. Stamane è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la sua realizzazione: sarà la prima struttura pubblica a fornire nella stessa sede attività di riabilitazione neuro-psico-motoria e logopedica, di riabilitazione psichiatrica e sociale e di potenziamento scolastico mirato ai vari disturbi dell'apprendimento, oltre ad ospitare associazioni di volontariato.

“Per realizzare grandi cose bisogna avere grandi idee e un cuore che batte appassionato come quello di questa amministrazione a Monopoli con cui siamo riusciti ad affrontare una delle tematiche più sensibili, cioè la felicità dei bambini e delle loro famiglie – ha detto il presidente Emiliano - questo sarà il primo centro pugliese e tra i pochi oggi in Italia a poter unire l’assistenza sanitaria con il mondo del sociale e della scuola, è bello vedere una interazione così salda fra amministrazioni e territorio”.

La futura casa dei bambini e dei ragazzi sarà ospitata nella sede dell’immobile di proprietà comunale "Centro Sociale di via Gobetti", attualmente in disuso, e che sarà riqualificato sulla base di uno specifico progetto di fattibilità che andrà a realizzare l’Area gestione tecnica della ASL, diretta dall’ingegnere Nicola Sansolini. Oltre agli spazi destinati all'accettazione, alle attività cliniche ed a quelle terapeutico-riabilitative, il progetto di restyling – curato dall’architetto Gaetano Ficarella, con il contributo dell’assessora comunale ai Servizi sociali, l’architetto Ilaria Morga - prevede la realizzazione di un ampio ambiente modulare destinato a varie attività: sala multimediale dotata di tecnologie innovative (realtà aumentata, realtà immersiva, realtà virtuale), laboratori prassici ed atelier sala convegni. Gli spazi esterni invece saranno utilizzati per allestire un orto botanico con finalità educative e un giardino sensoriale a servizio delle attività riabilitative. Nell'orto botanico saranno presenti in prevalenza alberi e piante autoctone con particolare riguardo a quelle che producono frutti antichi. Dopo la firma del protocollo e del progetto preliminare, si passerà alla progettazione esecutiva, seguita dall’accesso ai fondi e infine, tramite gara di appalto, all’inizio dei lavori, secondo un cronoprogramma che si svilupperà in 18 mesi.

Il centro presentato oggi – oltre ad essere un unicum nel territorio pugliese – segna una tappa importante della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Per il capo Dipartimento Salute Montanaro “è il primo tassello di una nuova stagione per la Neuropsichiatria dell’infanzia che esce dai distretti, dagli ospedali e dai centri di salute mentale, per essere indipendente e autonoma”.

“La nostra amministrazione ha subito accolto la proposta della Asl Bari di realizzare sul territorio comunale di Monopoli una struttura polifunzionale per i servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza – ha spiegato il primo cittadino Angelo Annese - con la firma della convenzione Asl e Comune di Monopoli rispondono alla domanda che giunge dal territorio monopolitano ma dall’intero distretto Socio Sanitario 12 e consentirà di offrire a tutti una serie di servizi. È un grande giorno non solo per Monopoli ma per tutti i comuni interessati”.