Gelo a Bari, cade qualche fiocco di neve in città

Temperature vicine allo zero questa mattina a Bari. In città, intorno alle 12, ha fatto capolino anche qualche fiocco di neve. Il fenomeno atmosferico è stato breve e non ha lasciato traccia sul manto stradale. Nulla di preoccupante per automobilisti e pedoni. Le condizioni climatiche rigide potrebbero portare, nelle prossime ore, ad altre leggere nevicate.