Nevicate imbiancano la Valle d'Itria e il Sudbarese: fiocchi da Acquaviva ad Alberobello, disagi per la circolazione stradale

Una giornata 'in bianco' per il Barese e la Valle d'Itria: da Acquaviva a Noci, fino ad Alberobello, Putignano, Castellana Grotte, ma anche la zona ostiera di Monopoli, hanno visto nevicate più abbondanti nelle zone interne. Il servizio Viabilità della Città metropolitana e la polizia metropolitana sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade provinciali.

In azione mezzi spargisale e sgombraneve in alcuni Comuni del Sud-est barese. Effettuati diversi interventi di soccorso ad automobilisti con mezzi in avaria, sprovvisti di gomme da neve o catene, regolando il traffico nelle situazioni di temporanea chiusura delle strade. Istituito anche un presidio fisso della polizia metropolitana sulla strada provinciale da e per l'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti per garantire il transito, in totale sicurezza, dei mezzi di soccorso.

Le previsioni aggiornate su 3bmeteo.com