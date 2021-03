Risveglio imbiancato sulla Murgia: la primavera comincia tra freddo, fiocchi di neve e pioggia nel Barese

Pioggia su Bari città, fiocchi di neve sull'alta Murgia. La primavera, nel Barese come su gran parte della nostra regione, fa il suo esordio così. E nel giorno dell'equinozio, regala un tipico tempo invernale. Per le belle giornate, insomma, bisognerà attendere, almeno per un po'.

Le previsioni di 3b Meteo

Il commento del previsore di 3b Meteo Alex Guarini per la situazione su Bari e la Puglia: "Ci attende un fine settimana all'insegna del maltempo su gran parte della Puglia e di conseguenza anche su Bari, che a più riprese almeno sino a lunedì vedrà il transito di molte nubi e precipitazioni. Il tutto con clima freddino per il periodo, tant'è che la neve potrebbe spingersi sino a quote collinari nelle aree interne. Tendenza a miglioramento poi da martedì". Per quanto riguarda nello specifico la giornata di oggi, a Bari "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6.2°C, lo zero termico si attesterà a 1088m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso".

Le previsioni per la giornata di sabato nel settore climatico Terra di Bari: "Il maltempo insiste sulle nostre regioni portando maltempo tra Molise, Puglia e Basilicata con precipitazioni diffuse, nevose sin verso i 350/500 metri tra interne molisane, daunia, alte Murge e Lucania settentrionale; a quote collinari altrove. Venti deboli ma in rinforzo da NE entro la serata. Zero termico nell'intorno di 1700 metri. Mare da mosso a molto mosso".

Le previsioni per la giornata di domenica: "Altra giornata instabile con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale tra la tarda mattinata e il pomeriggio sul Salento. Tendenza a miglioramento nella seconda parte del giorno su medio-alta Puglia e Metaponto. Neve in calo sin verso i 300/500m tra Daunia, Murge centro settentrionali e Lucania. Accumuli sino a 35/45 mm tra Brindisi e Lecce, 25/30 mm tra Taranto e Brindisi, 10/25 mm sulle restanti tratte. Accumuli sino a 5/8 cm sul potentino, qualche centimetro tra Melfi e Foggia e sulle Murge settentrionali. Ventilazione tesa da NE con raffiche sino a 40/50 Km/h, localmente superiori su Tavoliere e Salento. Temperature freddine per il periodo con mari sino a mossi".

(in foto: la neve nei pressi del Pulicchio di Gravina - Fonte Fb Meteo Puglia e dintorni, autore Francesco Clemente)