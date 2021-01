Fiocchi bianchi dalla Murgia al Sud Est barese, allerta 'gialla' per neve su parte della Puglia

In questo weekend segnato dall'aria gelida, i primi fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa anche nel Barese. Non soltanto sulla Murgia, con le prime rapide precipitazioni che hanno imbiancato anche Castel del Monte. Nel primo pomeriggio, i fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa anche nel Sud-est barese, tra Gioia, Noci, Turi, Sammichele e Casamassima, come documentato dalla pagina MeteOne Puglia e Basilicata.

Intanto, la Protezione civile regionale ha emanato in tarda mattinata una allerta 'gialla' per neve, per la giornata di domani, domenica 17 gennaio, su parte della Puglia: Gargano, Sub appennino Dauno, Basso Ofanto e anche Puglia centrale Bradanica, ovvero quella parte di territorio che comprende parte dell'Alta Murgia e include i Comuni di Altamura, Cassano, Gravina, Poggiorsini, Ruvo, Santeramo e Spinazzola. In particolare, sono previste, dalle ore 20 del 17 gennaio e per le successive 12 ore, "nevicate dalla sera/notte, al di sopra dei 200-400m, con apporti deboli".

