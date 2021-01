Risveglio con la neve in Valle d'Itria, imbiancata Locorotondo. Ancora fiocchi sulla Murgia barese

Dalla Valle d'Itria all'Alta Murgia, la neve imbianca anche la provincia di Bari. Anche se con precipitazioni irregolari e di breve durata, i fiocchi hanno fatto ancora la loro comparsa in diverse zone.

Nella notte, le precipitazioni si sono concentrate soprattutto nella zona della Valle d'Itria. Dopo lo scenario mozzafiato regalato ieri da Alberobello, questa mattina la coltre bianca ha donato un risveglio da fiaba anche a Locorotondo. Nella cittadina, il sindaco Antonio Bufano ha disposto la chiusura delle scuole, mentre sul territorio comunale sono entrati in azione i mezzi di soccorso della Protezione Civile e della Polizia Locale.

In mattinata, nevicate sono segnalate nella zona dell'Alta Murgia, in particolare ad Altamura, come documentato dal sito MeteOne Puglia e Basilicata.

L'allerta gialla per neve su tutta la regione, emanata ieri dalla Protezione civile, durerà ancora fino a questa sera: sono previste "nevicate al di sopra dei 400-600 metri, in calo fino ai 200-400 metri, con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli".

(foto Fb Antonio Bufano)