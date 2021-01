Fiocchi bianchi sulla Puglia, nuova allerta 'gialla': possibili nevicate anche a quote basse

Allerta 'gialla' per neve per le prossime ore su tutta la Puglia. L'avviso è stato diramato dalla Protezione civile regionale ed è valido dalle 14 di questo pomeriggio, per le successive 30 ore. In particolarem si prevedono "nevicate al di sopra dei 400-600 metri, in calo fino ai 200-400 metri, con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli".

Nella giornata di ieri, i primi fiocchi hanno fatto la loro comparsa sulla Murgia e nel sud-est barese. Risveglio imbiancato, questa mattina, anche per Alberobello, dove una breve nevicata notturna ha regalato uno scenario da favola.

Il commento del previsore di 3b Meteo

"Gelide correnti di origine artico-continentale determinano condizioni di moderata instabilità atmosferica, in un contesto termico rigido e inferiore alle medie climatiche. Nell'hinterland di Bari brevi e occasionali rovesci intermittenti si alterneranno a fasi asciutte fino alla giornata di lunedì 18: le precipitazioni, piuttosto disorganizzate e di entità ridotta, potranno assumere carattere nevoso a ridosso delle Murge (>100-200 m), mentre sulla linea di costa la pioggia potrà associarsi a grandine di piccole dimensioni e graupel. Tempo in deciso miglioramento e graduale ripresa delle temperature a partire da martedì per effetto di una parziale rimonta dell'alta pressione. Previsioni in costante aggiornamento": questa l'analisi del previsore Alex Guarini, esperto di 3b Meteo.



(Foto Fb Protezione civile Bari metropolitana)