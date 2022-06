Lutto nel mondo della cultura cinematografica: muore a 34 anni Nicola Curzio

E' morto a 34 anni Nicola Curzio, regista e con una lunga carriera nella gestione di attività culturali in Italia e all'estero. Attualmente era responsabile per il cinema e le attività culturali dell'Institut Français di Milano e in passato aveva ricoperto il ruolo di responsabile eventi all'Istituto Italiano di Londra. Curzio è stato anche tra i fondatori della rivista cinematografica Uzak.

In tanti, sui social, hanno voluto ricordare un giovane con una carriera già brillante e promettente, stroncata precocemente da una malattia.