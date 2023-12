Incidente nel Barese, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero: giovane donna trasportata in ospedale

Grave incidente nella notte tra domenica e lunedì alla periferia di Noci. Per cause in corso di accertamento, un'utilitaria condotta da una giovane di 22 anni è finita fuori strada, sulla circonvallazione all'altezza dello svincolo per Mottola, terminando la corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e i soccorritori del 118: la conducente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Miulli di Acquaviva. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.

(foto ©Vivilastrada)