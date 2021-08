Fugge a piedi e lancia 30 dosi di cocaina in una fioriera_ arrestato 23enne insospettabile

Un giovane incensurato di 23 anni è stato arrestato a Noci, nel Barese, dopo il ritrovamento di 30 dosi di cocaina lanciate dal ragazzo in una fioriera del centro cittadino, dopo essere stato notato dai carabinieri. I militari, durante alcuni controlli, hanno notato in piazza Moro due giovani che si scambiavano qualcosa.

Il 23enne è quindi fuggito via e ha cercato di disfarsi di un involucro lanciandolo via: al suo interno vi era stupefacente per circa 10 grammi. Con sè aveva anche 430 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento della illecita attività. Stupefacente e danaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 23enne, al termine delle formalità di rito è stato condotto ai domiciliari.