Agli arresti domiciliari, sorpreso al tavolino di un circolo: beccato pregiudicato, condannato ad altri 8 mesi di reclusione

Era agli arresti domiciliari per una condanna relativa a fatti di droga, ma i carabinieri lo hanno sorpreso seduto al tavolino di un circolo ricreativo, in compagnia di altri clienti. E' accaduto a Noci: il pregiudicato, un 44enne, è stato subito riconosciuto dai carabinieri impegnati in controlli anticovid. Arrestato per la violazione, a seguito di giudizio direttissimo l’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione.

