In casa hashish, cocaina e tremila euro in contanti: arrestato 39enne, nell'abitazione anche materiale esplosivo

E' accaduto a Noci: in manette un 39enne, finito in carcere a Trani. Oltre alla droga e alla somma ritenuta provento dell'attività di spaccio, aveva anche 10 artifizi esplosivi di categoria F4, non di libera vendita