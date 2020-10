Studente di scuola media positivo al Covid, classe in quarantena a Noicattaro. Nella cittadina 24 casi

Gli aggiornamenti dati dal sindaco Raimondo Innamorato: "Contagio del ragazzo avvenuto in ambito familiare". Il primo cittadino invita alla prudenza e al rispetto delle regole, in particolare in situazioni come feste private e matrimoni