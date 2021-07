Violenta lite in famiglia, aggredisce i genitori poi si scaglia con calci e spinte contro i carabinieri: arrestato 20enne

Era già destinatario di un divieto di avvicinamento ai genitori, più volte violato, tanto che l'autorità giudiziaria aveva disposto a suo carico il divieto di dimora nel Comune di Noicattaro. Nonostante ciò, il giovane, un 20enne del luogo, si era ripresentato a casa dei suoi, aggredendo il padre nel corso dell'ennesima violenta lite.

A far scattare l'intervento dei carabinieri è stata la richiesta di aiuto della donna: il ragazzo, però, per nulla inibito dalla presenza dei militari che gli avevano intimato di fermarsi, ha continuato a inveire contro il padre. A quel punto, i carabinieri hanno cercato di ricondurre alla calma il 20enne, ma sono stati a loro volta aggrediti dal ragazzo con spinte e calci. Solo dopo qualche minuto, i militari adottando le procedure di sicurezza sono riusciti a bloccare il giovane e ad ammanettarlo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Bari, informato della situazione, il 20enne è stato accompagnato in carcere.

(foto di repertorio)