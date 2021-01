In gruppo nei pressi del bar, intenti a bere alcolici: controlli anti-assembramento a Noicattaro, scattano le multe

Sanzioni da 400 euro per diversi avventori: i controlli di carabinieri e polizia locale domenica mattina nella zona centrale della cittadina

In gruppo nei pressi di alcuni bar del centro, assembrati per bere alcolici incuranti di restrizioni e divieti anticovid. Diverse le sanzioni da 400 euro scattate domenica mattina a Noicattaro, nell'ambito di controlli congiunti messi in atto da polizia locale e carabinieri. Le verifiche si sono concentrate nella zona centrale della cittadina, dove sono stati identificati e sanzionati diversi trasgressori.

(foto di repertorio)