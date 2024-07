Furti di uva da tavola nelle campagne di Noicattaro, l'appello agli agricoltori: "Denunciate"

"Negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto e raccolto le segnalazioni di alcuni agricoltori relativamente al preoccupante incremento dei furti di uva da tavola nei campi nojani". A parlare è il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, che con un post sui social è intervenuto in merito alla questione che ogni anno colpisce molti agricoltori.

"Molti hanno già sporto denuncia - afferma il sindaco - altri, temendo forse ripercussioni, non lo fanno: questo, però, è l’unico modo che ci consente di dare la giusta rilevanza ad un problema che purtroppo ogni anno si ripete. La raccolta delle denunce rende la misura della criticità del ‘fenomeno’ e attiva le procedure necessarie ad ottenere controlli capillari, presidi delle Forze dell’Ordine e interlocuzioni sovraordinate".

"In agro di Noicàttaro, dal 2022 - ricorda il primo cittadino - abbiamo investito fondi per un sistema di videosorveglianza altamente qualificato che ci permette di garantire ulteriore monitoraggio delle zone e, magari, identificare chi commette questi reati. Come Istituzioni, come facciamo ogni anno, stiamo mettendo in campo quanto necessario per prevenire ed intervenire in prima linea al fine di preservare la preziosa attività dei nostri agricoltori. Non vi lasciamo soli!".